Названы ошибки при приеме парацетамола

При приеме парацетамола важно не превышать рекомендованные дозы и отказаться от употребления даже легкого алкоголя, рассказал в авторской программе на телеканале "Россия 1" врач Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прием жаропонижающих препаратов может быть опасен, если человек не соблюдает рекомендованную лечащим врачом дозу. При ее превышении могут начаться проблемы с печенью и желудком.

"Самое главное знать дозу. У детей - 80 миллиграммов на килограмм. У взрослых людей - 4 грамма в день. То есть это либо 8 таблеток по 500 миллиграммов, а они бывают по 500. Либо, 4 таблетки по одному грамму. Но, это максимальная доза", - объяснил врач.

Особенно внимательными следует быть при использовании порошковых препаратов от простуды или гриппа и сосательных таблеток от боли в горле. Врач также предупредил, что парацетамол несовместим с любым алкоголем.

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