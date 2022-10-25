Симптомом каких болезней являются отеки?

Отеки могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом "Москве 24" сообщила терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, отеки могут возникать при снижении выделительной функции почек и при сердечной недостаточности. Как добавила специалист, еще одной причиной является нарушение гормонального фона.

"Это сниженная функция щитовидной железы, то есть гипотиреоз. При этом заболевании отеки тоже могут появляться", - предупредила врач.

Как добавила Романенко, отеки зачастую связаны с неправильным рационом. Например, если пациент злоупотребляет соленой пищей или пьет много жидкости, это может привести к данной проблеме. По словам терапевта, необходимо следить за питанием в течение дня, чтобы не допустить возникновение отеков.