Глава ВОЗ сделал заявление в связи с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны расширить тестирование на SARS-CoV-2 и секвенирование его генома, чтобы лучше понять, как эволюционирует коронавирус.

Как передает Day.Az, выступая на 73-й сессии Западно-Тихоокеанского регионального комитета ВОЗ, он подчеркнул, что все работники здравоохранения и пожилые люди должны быть вакцинированы в приоритетном порядке. Текст его выступления распространила в Женеве пресс-служба организации.

"Мы призываем все страны - члены ВОЗ расширить доступ к спасающим жизни противовирусным средствам, усилить наблюдение, тестирование и секвенирование, чтобы мы могли понять, как этот вирус эволюционирует", - сказал Гебрейесус. Он отметил, что необходимо "в приоритетном порядке вакцинировать всех работников здравоохранения и всех пожилых людей". При этом следует добиваться охвата прививками не менее 70 процентов населения во всех государствах.

Глава ВОЗ подчеркнул, что после более чем двух с половиной лет пандемии коронавируса человечество "начинает видеть проблески света в конце туннеля". Однако впереди еще много преград, которые могут помешать движению вперед, предупредил он.