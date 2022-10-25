Почему клетки сердца взрослых людей не восстанавливаются?

Согласно новому исследованию ученых из Питтсбургского университета, по мере созревания клеток сердца у мышей количество коммуникационных путей, называемых ядерными порами, резко уменьшается. У человека может наблюдаться подобная закономерность, мешающая регенерации клеток сердца взрослого человека. Исследование ученых было опубликовано в журнале Developmental Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам ученых, этот механизм необходим для защиты сердца от вредных сигналов, которые вызваны стрессами. Однако он же мешает сердцу принимать сигналы, способствующие регенерации, во взрослом возрасте. В то время как у новорожденных клетки сердца спокойно восстанавливаются.

Ученые подсчитали количество ядерных пор (это отверстия в липидной мембране, окружающей ДНК клетки) в клетках сердца мыши. Количество пор уменьшилось на 63% в процессе развития, в среднем с 1856 в клетках плода до 1040 в клетках младенца и всего до 678 во взрослых клетках. Эти результаты были электронной микроскопией, которая показала, что плотность ядерных пор уменьшалась по мере развития клеток сердца.

По данным ученых, ген Lamin b2, который высоко экспрессируется у новорожденных мышей, но с возрастом снижается, важен для регенерации клеток сердца. По их словам, это открытие поможет в будущем найти новые способы профилактики различных заболеваний сердца.