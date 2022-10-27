От чего зависит здоровье всех людей?
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Согласно исследованию, здоровье людей во всем мире зависит от глобальной зависимости от ископаемого топлива, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ сообщает об увеличении числа смертей от жары, голода и инфекционных заболеваний по мере усиления климатического кризиса, в то время как правительства различных стран продолжают выделять больше субсидий на ископаемое топливо, чем на более бедные страны, испытывающие последствия глобального потепления.

В докладе говорится, что чрезвычайная климатическая ситуация усугубляет продовольственный, энергетический кризис и кризис стоимости жизни. Например, в 2021 году из-за сильной жары было потеряно почти полтриллиона часов работы. В основном это затронуло сельскохозяйственных рабочих в более бедных странах, что привело к сокращению запасов продовольствия и доходов.

Тем не менее, в докладе говорится, что срочные, ориентированные на здоровье действия по борьбе с глобальным потеплением могут спасти миллионы жизней в год и дать людям возможность процветать, а не просто выживать, с более чистым воздухом и лучшим питанием.

Отчет группы Lancet Countdown о здоровье и изменении климата озаглавлен "Здоровье на милость ископаемого топлива". Он был подготовлен почти 100 экспертами из 51 учреждения со всех континентов и опубликован в преддверии климатического саммита Cop27 ООН в Египте.

"Климатический кризис убивает нас, - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отвечая на доклад. - Это подрывает не только здоровье нашей планеты, но и здоровье людей во всем мире - из-за токсичного загрязнения воздуха, снижения продовольственной безопасности, повышения риска вспышек инфекционных заболеваний, рекордной экстремальной жары, засухи, наводнений и многого другого".

Он добавил, что здоровье людей, средства к существованию, бюджеты домохозяйств и национальная экономика пострадали, поскольку зависимость от ископаемого топлива продолжает выходить из-под контроля.