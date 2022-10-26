https://news.day.az/medicine/1506533.html В России выявили два новых варианта коронавируса
В России выявили два новых варианта коронавируса
В России выявили два новых варианта коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В частности, в стране зафиксировали вариант COVID-19 "цербер", сказала глава службы, не исключив дальнейшего распространения новых вариантов инфекции.
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