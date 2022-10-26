В России выявили два новых варианта коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, в стране зафиксировали вариант COVID-19 "цербер", сказала глава службы, не исключив дальнейшего распространения новых вариантов инфекции.