Назван простой способ снизить риск развития деменции

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса доказали, что контроль артериального давления может снизить риск развития деменции. Исследование опубликовано в European Heart Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали пять двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований, в которых участвовали 28 тысяч человек из 20 стран. В испытаниях использовались различные методы для снижения артериального давления. Исследователи наблюдали за пациентами до тех пор, пока у них не развивалась деменция. Средний возраст пациентов составил 69 лет, а средний период наблюдения - около четырех лет.

Независимо от типа лечения, у пациентов наблюдалась практически линейная зависимость между снижением артериального давления и более низким риском деменции.

Ученые не проверяли, может ли уменьшить вероятность деменции дополнительное снижение артериального давления у людей, который уже контролируют его. Также неизвестно влияние более раннего начала лечения.

По оценкам, во всем мире с деменцией живут 50 миллионов человек, и к 2050 году их число может утроиться. Без значительных прорывов в лечении деменции может помочь простое снижение рисков. Учитывая старение населения и значительные затраты на уход за людьми с деменцией, даже небольшое сокращение заболеваемости может иметь значительные глобальные последствия.