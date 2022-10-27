В России запущена в оборот новая вакцина против COVID-19

В России запущена в гражданский оборот новая вакцина против COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, предполагается, что вакцина "Конвасэл" также будет эффективна против нового варианта коронавируса "Цербер".

Отметим, в России ранее были запущены в оборот вакцины против COVID-19 "Спутник V", "Спутник лайт", "Эпивакорона" и "Covivak".