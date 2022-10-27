Вейпинг опаснее обычного курения

Длительное использование электронных сигарет или вейпинга значительно ухудшает функции кровеносных сосудов организма, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения США, исследование которых опубликовано в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, использование как электронных, так и обычных сигарет одновременно может привести к еще большему риску, чем использование любого из этих продуктов по отдельности.

"У хронических пользователей электронных сигарет нарушена функция кровеносных сосудов, что может подвергнуть их повышенному риску сердечных заболеваний. Кроме того, мы обнаружили, что электронные сигареты оказывают вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему способами, отличными от тех, которые вызываются табачным дымом. Другими словами, сигареты и электронные испарители могут вызывать разные заболевания сердечно-сосудистой системы", - отметили ученые.

Ученые собрали образцы крови у 120 добровольцев, в которую входили пользователи электронных сигарет, обычные курильщики и некурящие. Затем в лаборатории ученые измерили выделение оксида азота, химического маркера, используемого для оценки правильного функционирования клеток. Они также проверили способность молекул проходить через слой клеток сосудов - слишком большая проницаемость делает сосуды негерметичными, что ухудшает их функцию и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи обнаружили, что кровь пользователей электронных сигарет и курильщиков вызвала значительно большее снижение выработки оксида азота клетками кровеносных сосудов, чем кровь некурящих. Кроме того, у вейперов также зарегистрирована большая проницаемость клеток кровеносных сосудов, чем кровь курильщиков, и тех, кто не употребляет табак.

В будущем ученые продолжат изучение влияния электронных сигарет на здоровье человека.