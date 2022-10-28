Названы опасные осложнения гипертонии

Врач-терапевт ООО "ИНВИТРО-Ростов-на-Дону" Илья Ушак рассказал, что причины гипертонии, или повышенного давления, могут быть самими разными, иногда неочевидными. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия", передает Day.Az.

По его словам, к повышенному давлению склонны люди с фоновыми заболеваниями, такими как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония, болезни щитовидной железы: недостаток или переизбыток гормонов, а также имеющие неврологические заболевания.

Факторами риска в этом случае являются чрезмерное употребление алкоголя, постоянный недосып и неправильный образ жизни.

Ушак подчеркнул, что у разных людей симптомы могут различаться. В некоторых случаях, при подъеме давления появляется головная боль, в других - потемнение в глазах или головокружение.