О каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды?

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что негативная реакция организма на определенные продукты может сигнализировать о проблемах со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гинзбург утверждает, что боли после приема пищи указывают не только на нарушения в работе ЖКТ. Много в этом случае зависит от того, где именно локализуются неприятные ощущения и какой продукт их провоцирует.

Например, признаком обострения гипертонической болезни может быть боль в глазных яблоках, возникающая на фоне злоупотребления солениями, пивом, крепким чаем или кофе, добавил врач.

"У мясоедов, любителей наваристой пищи - мясных бульонов, холодца - могут возникать также выраженные боли в суставах, которые говорят о подагре", - отметил Гинзбург.

Он подчеркнул, что в случае появления болезненных ощущений после приема пищи следует обратиться к специалисту и пройти обследование.