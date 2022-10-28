Назван способ снизить развитие диабета

Команда специалистов из Университета Тулейна назвали способ снизить риск развития диабета при соблюдении определенной диеты. Результаты работы описаны в журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В процессе исследования ученые разделили участников эксперимента на две группы: первую попросили придерживаться низкоуглеводной диеты, а вторая питалась как обычно. В первой выборке в диете жиры составляли примерно половину калорий и в основном были представлены мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, содержащимися в таких продуктах, как оливковое масло и орехи.

Через шесть месяцев были проанализированы показатели крови. В первой группе наблюдалось большее снижение гемоглобина A1c - биомаркер уровня сахара, по сравнению с испытуемыми, соблюдающих свой стандартный режим питания. Кроме того, добровольцы из команды с низкоуглеводной диеты похудели и имели более низкий уровень глюкозы на голодный желудок.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты особенно важны для людей с преддиабетом, у которых уровень A1c выше нормы, но все еще недостаточного уровня для постановки диабета. Такие пациенты подвержены особому риску развития диабета второго типа, инфаркта или инсульта, а также обычно не принимают лекарства для снижения уровня сахара в крови.