Ученые предложили новый способ лечения кошмаров

Специалисты Женевского университета нашли новый способ избавления от ночных кошмаров с помощью проигрывания определенного фортепианного аккорда. Работа ученых опубликована в журнале Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Используя неинвазивные методы манипулирования эмоциями, ученым удалось уменьшить количество кошмарных снов. В исследовании приняли участие 36 добровольцев с диагнозом "расстройство ночных кошмаров".

Ученые предложили добровольцам переписать свои самые частые кошмары в позитивном свете, а также рассказать о звуках, которые у них ассоциируются с позитивными эмоциями. После "переписывания кошмаров" добровольцев положили спать, и воспроизвели фортепианный аккорд C6/9, связанный с позитивными переживаниями, каждые 10 секунд во время быстрого сна, когда ночные кошмары наиболее вероятны.

В начале исследования у контрольной группы было в среднем 2,58 ночных кошмаров в неделю, к концу исследования количество ночных кошмаров в контрольной группе сократилось до 1,02.

"Мы наблюдали быстрое уменьшение ночных кошмаров, а сны становились эмоционально более позитивными. Эти результаты являются очень многообещающими в плане изучения того, как наш разум обрабатывает наши эмоции во время сна, а также для разработки новых методов лечения", - отметили ученые.