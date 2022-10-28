Как загрязнение воздуха влияет на развитие деменции?

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио озвучили влияние загрязнения воздуха выхлопными газами на риск развития деменции. Результаты работы описаны в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого специалисты провели метаанализ, состоящий из 17 исследований. Всего было проанализировано около 91 миллиона добровольцев старше 40 лет. Из них у 5,5 миллиона человек, или у 6 процентов, развилась впоследствии деменция. Кроме того, были тщательно изучены мелкодисперсные твердые частицы, которые состоят из взвешенных в воздухе загрязняющих веществ диаметром менее 2,5 микрон. Также учитывались такие факторы анамнеза участников как возраст, пол, курение и образование.

Затем исследователи сравнили показатели воздействия загрязнения воздуха на людей с деменцией и без нее и обнаружили, что люди, у которых не развилась деменция, имели более низкое среднесуточное воздействие загрязняющих воздух мелких твердых частиц. Расчеты показали, что вероятность деменции увеличивается на 3 процента при каждом повышении мелкодисперсных частиц на 1 микрограмм на кубический метр.