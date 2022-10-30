Как избавиться от осенней усталости?

Упадок сил осенью может быть связан с изменением рациона, в холодное время года человек ест более жирную и тяжелую пищу. Также осенняя усталость указывает на нехватку витаминов, сообщила врач общей практики лаборатории "Гемотест" Елена Горина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если осенняя хандра не связана с патологическими изменениями гормонального фона, депрессией и анемией, то побороть ее поможет сбалансированное питание. В холодные месяцы образ жизни человека меняется в худшую сторону, люди начинают меньше двигаться и употреблять высококалорийную пищу.

"Такие изменения в питании приводят к тому, что организм недополучает важные для здоровья витамины и минералы. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо наладить рацион и проверить уровни витаминов в крови для восполнения возможного дефицита", - объяснила врач.

Недостаток витамина D также может вызывать сонливость и отсутствие сил, но пить его без назначения специалиста врач не рекомендует. Не менее важно соблюдать режим дня, полноценный сон поможет быстрее восстановить силы после тяжелых будней