Врач рассказал об опасных причинах кашля

Опасной причиной кашля может быть побочное действие медикаментов, а также кардиологические и гастроэнтерологические проблемы. Об этом рассказала терапевт многопрофильного медицинского центра "Философия красоты и здоровья" группы "Медскан" Татьяна Демидова в беседе с "Газетой.Ru", передает Day.Az.

По словам врача, долгий кашель также может быть вызван перенесенной коронавирусной инфекции. У тех, кто страдает хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), тоже есть динамика, есть обострения кашля. Но если у человека постоянный сухой кашель, который не прекращается несколько месяцев, то это не ХОБЛ, а предвестник серьезных заболеваний.

"Причиной такого кашля может быть и побочное действие медикаментов, например, ингибиторов АПФ, и "дебют" бронхиальной астмы, и хронический трахеобронхит, и синуситы с полипозами, при которых нарушена функция носового дыхания", - заявила Демидова.

Любая симптоматика сигнализирует о том, что в организм столкнулся с заболеванием. Поэтому при наличии постоянного кашля необходимо тщательное обследование, отмечает терапевт.

"Кардиологические и гастроэнтерологические проблемы тоже могут вызывать постоянный кашель. В конце концов, постоянный сухой кашель может быть аллергической реакцией", - подчеркнула врач.