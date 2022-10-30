Число случаев COVID-19 в мире возросло

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на сегодня достигло 630 млн 79 тыс. 498, как передает Day.Az об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 588 тыс. 798 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

Число случаев COVID Число умерших пациентов США 97 млн 447 тыс. 532 1 млн 70 тыс. 263 Индия 44 млн 650 тыс. 662 529 008 Франция 36 млн 987 тыс. 918 157 872 Бразилия 34 млн 815 тыс. 258 687 962 Германия 35 млн 571 тыс. 130 153 544

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 845,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.