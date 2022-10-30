Врач предупредила о вреде совместного сна ребенка и матери

Если ребенок много лет спит с матерью или обоими родителями, у него могут возникнуть проблемы развития, предупредила о вреде совместного сна доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук Светлана Молчанова. Как передает Day.Az в интервью изданию "Доктор Питер" врач рассказала, в каком возрасте нужно приучать сына или дочь спать отдельно.

Молчанова отметила, что младенцу важно как можно больше контактировать с отцом и матерью, так как вся его жизнь вращается вокруг них. А совместный сон помогает усилить привязанность, наладить телесный контакт, упростить грудное кормление ночью. К тому же для многих родителей совместный сон - это единственный способ выспаться, когда не нужно вставать и подходить к кровати ребенка, добавила врач.

По ее словам, у детей процесс формирования личности запускается в возрасте от двух-трех до 9-10 лет. В этот период ребенок начинает самоутверждаться и ощущать себя как самостоятельного человека. "Если на этом этапе родители не дают ему возможности расширять свои границы, в том числе засыпать в собственной постели, умственное развитие детей начнет замедляться", - пояснила Молчанова.