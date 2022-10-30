Врачи обнаружили, что частота инсультов у молодых людей выросла

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что частота инсультов снижается у пожилых людей, но растет у молодых.Как передает Day.Az исследование опубликовано в журнале JAMA.

Авторы проанализировали частоту инсультов в Оксфордшире (Соединенное Королевство) с 2002 по 2018 год, опираясь на данные Оксфордского сосудистого исследования, в котором приняли участие 94 567 человек. Они обнаружили, что за это время частота инсульта увеличилась на 67% среди молодых людей (до 55 лет) и снизилась на 15% среди пожилых людей (55 лет и старше). Они также учли другие факторы: образ жизни, изменения в диагностических методах, контроль традиционных сосудистых факторов риска и пол участников. Аналогичной зависимости для инфарктов ученые не обнаружили.

Среди молодых людей, перенесших инсульт, значительно увеличилась доля лиц, занимающих управленческие должности. Это может указывать на роль связанного с работой стресса, низкой физической активности и продолжительного рабочего дня, каждое из которых ранее было более тесно связано с риском инсульта, чем с сердечным приступом.

К основным сосудистым факторам риска инсульта относят высокое кровяное давление, диабет и ожирение. Считается, что они не играют значительной роли в развитии инсульта у молодых, но работа ученых показывает, что инсульт среди молодых людей является растущей проблемой в странах с высоким уровнем дохода.

Традиционные сосудистые факторы риска были распространены у молодых людей, перенесших инсульт, поэтому необходимо продолжать их выявление и контроль. Возможно, существуют дополнительные факторы риска у молодых людей, поэтому потребуются новые исследования.