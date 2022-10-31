Названы основные причины развития болезней сердца

Кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал "Мосленте" о факторах, которые влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нездоровый образ жизни - употребление алкоголя, курение, неправильное питание <...> - приводят к росту заболеваний", - отметил врач.

Кроме того, негативный эффект оказывают недосып, отсутствие физической активности и хронический стресс. Также на развитие заболеваний сердца влияют возрастные изменения, наличие других патологий в организме, врожденные и наследственные факторы.

Тяжельников отметил, что самые распространенные заболевания: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия и сердечная недостаточность.