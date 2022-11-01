Какие вещества в составе питьевой воды опасны?

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко указала, что избыточное количество определенных веществ могут сделать питьевую воду опасной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она рассказала, что мышьяк и кадмий могут попасть в воду из поверхностных слоев почвы. А затем привести и к отравлению человека, после того, как эти тяжелые металлы оказываются в организме.

"Кремний в воде в избыточном количестве может отрицательно воздействовать на печень, почки, на сосудистую стенку. Избыточное количество йода может оказывать токсическое воздействие на организм", - отметила Мойсенко.

Воду, содержащую более 1 г минеральных солей на литр, необходимо употреблять только с назначения врача, предупредила диетолог. Вместе с тем, по словам Мойсенко, у многих сейчас в домах есть фильтры, которые лишают воду большого количества полезных веществ.

"Такая вода становится практически дистиллированной <...> Попадая в межклеточное пространство, пустая, дистиллированная вода будет захватывать из клетки такие важные элементы, как калий, кальций, магний, и лишать клетку главных биохимических процессов, которые там протекают", - добавила Мойсенко.