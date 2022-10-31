Как снизить высокий пульс без таблеток?

Кардиолог центра "СМ-Клиника" Наталия Золотарева отметила в разговоре с агентством "Прайм", что снизить пульс помогут дыхательные упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она рассказала, что нужно сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, после удержать его на три-пять секунд, а затем медленно выдохнуть за пять-восемь секунд.

Можно попробовать, по словам Золотаревой технику дыхания 4-7-8: вдыхаете до счета четыре, удерживаете счет семь, а затем выдыхаете до счета восемь. Данное упражнение стоит повторить три или более раз.

Также кардиолог указала, что при высоком пульсе можно помассировать сонную артерию, прокашляться или опустить лицо в холодную воду. Врач добавила, что важно заниматься спортом, высыпаться и правильно питаться, чтобы пульс оставался в пределах нормы.