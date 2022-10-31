Названы привычки, разрушающие щитовидку

Заболевания щитовидной железы могут проявляться апатией, выпадением волос, резким изменением настроения. При этом заметить проблемы в работе органа невозможно без лабораторных анализов, а разрушить щитовидку могут простые привычки. Об этом порталу "Доктор Питер" сообщила врач-эндокринолог Диляра Лебедева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На работу органа влияет психоэмоциональное состояние человека, если долго подавлять эмоции и не прислушиваться к своим желаниям, щитовидка отреагирует в первую очередь. Не менее вредны для нее и строгие диеты.

"Если не наедать необходимую суточную норму калорий, щитовидная железа отправит метаболизм в анабиоз. А это значит, что стройной фигуры будет просто невозможно добиться. Также пострадает и здоровье в целом", - предупредила врач.

Отсутствие полноценного и качественного сна также негативно влияет на работу органа. При недостатке сна, нарушается выработка гормонов щитовидной железы, восстанавливать баланс придется с помощью лекарственных препаратов.