Названы причины внезапного онемения конечностей

Если человек внезапно почувствовал онемение в конечностях, то это признак серьезных проблем со здоровьем. Об том порталу "Доктор Питер" сообщил врач-невролог Иван Емельянов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одна и самых частых причин онемения рук или ног - защемление нерва, это может произойти во время занятий спортом или длительного нахождения в одной позе. В зажиме может быть виновата и неудобная обувь. Однако в некоторых случаях онемение конечностей свидетельствует о более серьезных заболеваниях.

"Когда пациент жалуется на симметричное онемение, то тут можно предположить, что в процесс вовлечена вся периферическая нервная система. В таком случае можно подозревать следующие патологии: аутоиммунные и онкологические заболевания, сосудистые нарушения, инсульт", - предупредил врач.

Также конечности могут неметь из-за нарушения водного баланса организма и острой нехватки витамина В. Если неприятные ощущения беспокоят человека долгое время, то лучше не затягивать с обращением к врачу.