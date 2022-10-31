Врач объяснил, когда высокая температура опасна для жизни

Повышением температуры иммунитет реагирует на проникновение патогенных вирусов в организм. Это естественная реакция иммунной системы, но в некоторых случаях слишком высокая температура может быть опасна. Об этом сообщил врач-терапевт Андрей Звонков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Высокая температура во время болезни ускоряет обменные процессы в клетках, которые помогают бороться с инфекцией. Врачи советуют не сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов.

"Слишком высокая температура может представлять угрозу жизни человека. Если она поднялась до 39 градусов, это уже опасно, особенно если речь идет о ребенке. На таком уровне надо сбивать, без вариантов", - объяснил врач.

Однако, если температура мешает человеку, появляются сильные головные боли, то можно не терпеть неприятные ощущения. Вреда от того, что человек выпил жаропонижающее при температуре тела ниже 38 градусов не будет.