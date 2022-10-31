В Китае испугались возвращения коронавируса

В Китае впервые за 80 дней резко выросло число заражений коронавирусной инфекцией: 30 октября сообщили о 2675 случаях заражений, что на 802 случая выше, чем всего лишь днем ранее. В связи с этим в стране испугались возвращения COVID-19 и жестких ограничений, как передает Day.Az об этом сообщает Bloomberg.

Вирус очень быстро распространяется в более чем половине провинций страны (всего их 31), включая некоторые из ее крупнейших и наиболее экономически значимых районов. Шанхайский курорт и парки Walt Disney Co., включая Диснейленд и Диснейтаун, неожиданно закрылись в понедельник 31 октября, сославшись на требования по предотвращению и контролю над пандемией.

С момента начала распространения инфекции в Китае в конце 2019 - начале 2020 года власти страны придерживаются жесткой ограничительной политики, несмотря на большие экономические издержки, растущее недовольство и фактическую изоляцию от остального мира. Как пишет агентство, уже наблюдаются признаки того, что такой подход начинает давить на работников и их семьи, поскольку постепенно усиливающиеся меры контроля над инфекцией затрудняют ведение бизнеса в стране и участие в общественной деятельности.

Китай также запретил въезд большинству иностранцев с марта 2020 года.