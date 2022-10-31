Впервые зафиксировано объединение двух вирусов против иммунной системы человека

Вирусологи из Университета Глазго впервые смогли наблюдать, как два респираторных патогена сформировали гибрид для обхода иммунной системы человека и заражения клеток легких. Работа исследователей опубликована в журнале Nature Microbiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи наблюдали за вирусом гриппа типа A и респираторно-синцитиальным вирусом человека (RSV). Они вызывают одни из самых распространенных респираторных заболеваний, затрагивая нижние дыхательные пути. По словам ученых, совместное инфицирование человека двумя патогенами сегодня широко распространено. Ранее ученые считали, что более сильный вирус убивает более слабый, однако теперь обнаружили другой эффект.

Исследователи решили изучить, как перечисленные вирусы поведут себя, оказавшись в одной клетке. Для этого команда заразила клетки легких человека обоими вирусами и обнаружила, что они "слились", сформировав пальмообразный гибридный вирус. RSV стал "стволом" этой "пальмы", а "листьями" - вирус гриппа.

"Подобных гибридных вирусов раньше никто не описывал. Вирусы из двух совершенно разных семейств образовали патоген нового типа. Новый вирус смог обойти иммунитет и заразить здоровые клетки, несмотря на наличие антител к гриппу. Антитела присасывались к белкам вируса гриппа на поверхности, но он просто использовал свободные белки от RAV для заражения клеток. Вирус гриппа использовал гибридные вирусные частицы в качестве "троянского коня", - объяснили ученые.

В будущих исследованиях ученые планируют доказать, что гибридные вирусы могут появляться в организме пациентов, зараженных двумя инфекциями сразу, и проверить, какие пары вирусов на это способны.