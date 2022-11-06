Найден способ борьбы с главной причиной смертности после COVID-19

Российские ученые нашли способ бороться с основной причиной смертности после коронавируса - поражением легочной ткани. В терапии таких осложнений эффективность и безопасность показал препарат бовгиалуронидаза азоксимер, следует из открытого проспективного контролируемого многоцентрового исследования DISSOLVE. Его результаты опубликовал Международный научный журнал Annals of Clinical and Medical Case Reports, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как отмечают специалисты, до половины пациентов с постковидным синдромом сталкиваются с поражениями легочной ткани, в частности развитием фиброза. По статистике, например, в 2021 году в США 27% пожилых пациентов с диагностированным коронавирусом были повторно госпитализированы или умерли в течение 60 дней после выписки. Причиной смерти в большинстве случаев стали легочный фиброз и тромбоэмболические осложнения.

Исследование DISSOLVE проводилось в 13 медицинских центрах в 9 городах России в 2020-2021 годах. В нем приняли участие 160 пациентов старше 18 лет с легочными изменениями, выявленными спустя не более 2-х месяцев после выписки из стационара. Врачи наблюдали за физическими показателями пациентов, емкостью их легких, пульсоксиметрией, проводили тесты по шкале одышки.

Как рассказал "Известиям" один из авторов исследования, профессор, академик РАН Александр Чучалин, важным маркером острого повреждения легких и респираторного дистресс-синдрома является избыток гиалуроновой кислоты в альвеолярном пространстве и интерстиции. При такой картине наблюдается феномен матового стекла, то есть уплотнение легочной ткани, которое может быть связано с отеком и накоплением клеточных элементов и биологических субстанций.

При увеличении количества гиалуроновой кислоты в легочной ткани, как и при развитии фиброза, у пациентов наблюдаются нарушения газообмена в легких, что приводит к одышке, отметила главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Уральскому федеральному округу, доктор медицинских наук Галина Игнатова.

Данные исследования DISSOLVE подтвердили, что комбинация бовгиалуронидаза азоксимер способна снизить избыток гиалуроновой кислоты, улучшить функцию легких и предотвратить развитие легочного фиброза. Особенно впечатляющие результаты показала группа пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Показатель форсированной жизненной емкости легких у них значительно повышался на протяжении всего исследования и после его завершения. Снизилась выраженность одышки, повысились толерантность к физическим нагрузкам и уровень кислорода в крови в состоянии покоя.

Авторы исследования подчеркивают, что бовгиалуронидаза азоксимер воздействует только на поврежденную ткань легких, при этом не оказывает мутагенного, эмбриотоксического, тератогенного и канцерогенного действия.