От чего можно потерять слух в молодости?

Возрастное снижение слуха - пресбиакузис - сегодня все чаще наблюдается у молодых людей из-за постоянного воздействия шума. Об этом "Газете.Ru" рассказал директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ, доктор медицинских наук Андрей Крюков, передает Day.Az.

"Эта проблема молодеет. Люди молодого и среднего возраста сталкиваются с ней из-за постоянного воздействия шума и неблагоприятных факторов окружающей среды. Одна из причин этого - привычка слушать громкую музыку через наушники: чтобы услышать звук в наушниках на фоне шума, приходится повышать громкость. Это негативно сказывается на слуховом анализаторе", - подчеркнул он.

Слух чаще всего снижается постепенно или на одно ухо, и это можно не заметить вовремя, отметил Крюков. Поэтому важно, чтобы на здоровье обращал внимание не только сам человек, но и его близкие. Чем раньше пациент с ухудшением слуха обратится к врачу, тем лучше будет прогноз лечения.

В молодом возрасте нарушения слуха могут также наступить при отосклерозе, добавил Крюков - при этой патологии нарушается подвижность слуховых косточек. Такая проблема чаще возникает у женщин в возрасте от 20 до 40 лет.