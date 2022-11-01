Врач назвал самую вредную позу для сна

Самую вредную позу для сна назвал в своем Telegram-канале врач-остеопат Алесь Улищенко. По мнению специалиста, лучше отказаться от сна лицом вниз на животе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самой благоприятной для здоровья позой считается сон на спине, в этом положении позвоночник вытягивается и принимает естественную форму, снижается нагрузка на внутренние органы. Также полезен сон на боку в позе эмбриона, при этом спать на животе врач не рекомендует.

"Сон на животе - зеленый свет заломам на лице, больной голове и даже инсульту. В шейном отделе проходят позвоночные артерии, которые питают головной мозг", - рассказал врач.

Для качественного сна немаловажное значение имеет и то, на какой подушке спит человек, при выборе этого аксессуара для сна стоит отдать предпочтение ортопедическим изделиям.

Если человек уже страдает от нарушения кровообращения в шейном отделе позвоночника, никакие народные способы не помогут избавиться от дискомфорта, в этом случае необходима консультация с врачом.