Логопед о сроках избавления от любого дефекта речи

Логопед Дарья Чистякова рассказала в интервью "Мосленте", сколько требуется времени, чтобы избавиться от любого дефекта речи, передает Day.Az.

Она подчеркнула, что срок работы зависит от возраста клиента: занимаясь с пятилетним ребенком, времени на коррекцию уйдет меньше, чем в случае с 30-летним мужчиной.

"Обычно мы работаем [с учеником] около трех месяцев и после этого периода уже становятся заметны улучшения в речи", - отметила Чистякова.

Кроме того, по словам специалиста, решающую роль играет мотивация человека. "Если он ходит на занятия системно, проделывает самостоятельную работу и полностью выкладывается <...>, то он непременно добьется своей цели", - добавила логопед.