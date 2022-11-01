Названа причина появления отеков при похудении

При соблюдении строгих диет вес может длительное время не уходить из-за отеков, которые появляются в утренние часы. Причины отечности во время похудения назвала в своем Telegram-канале врач-гинеколог Екатерина Волкова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самая частая причина появления отеков - неправильно подобранный рацион, особенно, если человек во время диеты полностью отказывается от продуктов с содержанием белка. Речь идет не только о мясе или рыбе, но и твороге, яйцах и других молочных продуктах.

"Вторая возможная причина - это слишком много белка в рационе. Белок может притягивать на себя жидкость. И если вы начали соблюдать диету с повышенным содержанием белка, то можете столкнуться с проблемой отеков", - рассказала врач.

Отеки также может вызывать переизбыток соли. По мнению специалиста, люди часто не обращают внимания на то, сколько соленого они съедают в день. Худеющим врач посоветовала выбирать соль с высоким содержанием калия и магния.