Названы неожиданные причины боли в горле

Покрасневшее горло не всегда указывает на инфекционное заболевание, в некоторых случаях этот симптом может свидетельствовать о наличии болезней желудочно-кишечного тракта, сифилиса и туберкулеза. Об этом порталу "Доктор Питер" сообщила врач-отоларинголог Яна Новикова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если человека длительное время беспокоит покрасневшее горло, но при этом других признаков ангины, гриппа или простуды нет, стоит пройти полное обследование. Иногда красное горло может говорить о развитии более серьезных патологий.

"Можно заподозрить онкологию, аллергию и некоторые болезни пищеварительной системы, при которых кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод и глотку. Наконец, симптом характерен и для таких редких в наше время заболеваний, как сифилис и туберкулез", - предупредила специалист.

Если боль в горле вызвана инфекцией, то сначала необходимо снять неприятные симптомы и избавиться от воспаления. При этом лучше не использовать народные средства, а принимать лекарственные препараты по назначению врача.