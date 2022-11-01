Названа группа людей с риском возникновения «тихого инфаркта»

Чаще всего "тихий инфаркт" развиваются у пациентов с сахарным диабетом 1-го или 2-го типов. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил врач-кардиолог "СМ-Клиника", доктор медицинских наук Андрей Грачев, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Врач пояснил, что при "тихом" или безболевом инфаркте пациент не испытывает резкой и внезапной боли, как при обычном инфаркте миокарда (ИМ). По его словам, при сахарном диабете страдает микроциркуляция в мелких сосудах, что приводит у таких больных к выпадению болевой чувствительности.

"Иногда диабет диагностируется у этих пациентов уже в процессе лечения инфаркта (пациент просто не догадывается о существовании у него этого заболевания)", - рассказал кардиолог "Газете.Ru".

Также безболевой инфаркт миокарда может развиваться и у пациентов с низким порогом болевой чувствительности. По словам Грачева, такой инфаркт может быть даже опаснее обыкновенного, так как человек его не сразу замечает и поздно обращается за медицинской помощью.