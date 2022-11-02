Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний у молодых

Причину сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей "Мосленте" назвал главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Большинство людей имеют шансы быть здоровыми в любом возрасте, но далеко не все этот шанс используют. Поэтому заболевания сердечно-сосудистой системы так распространены", - заявил он.

Врач отметил, что какое-то время назад сердечно-сосудистые патологии в большей степени наблюдались у людей после 40 лет, у которых начинают происходить процессы старения и ослабевают возможности адаптации. Однако сейчас пациенты заметно помолодели - болезнь может быть диагностирована и в 20 лет, и даже у подростков.

Ученые и врачи всего мира считают, что причина ранних сердечно-сосудистых заболеваний, кроме наследственных факторов и некоторых патологий, которые могут проявляться на фоне физиологического развития организма или вследствие других заболеваний, кроется в образе жизни, подчеркнул Тяжельников.

"Это переутомление и нагрузки, когда человек не может оптимально чередовать их с отдыхом, малоподвижный образ жизни, неправильное питание (преимущественно фастфуд), избыток сладкого, вредные привычки, несоблюдение гигиены сна, когда молодежь ведет преимущественно ночной образ жизни и не получает качественного высыпания и восстановления", - уточнил специалист.