Врач предупредил о смертельной опасности плесени на продуктах

Продукты, на которых появилась плесень, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу. Это может грозить серьезным токсическим поражением печении, сообщил врач-иммунолог Владимр Болибок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Даже если срезать слой плесени с продукта, споры останутся в нем. Микотоксины провоцируют тяжелейшую интоксикацию, они не погибают даже при термической обработке продукта.

"Эти токсины вызывают отравление. Самый большой вред, который могут причинить афлатоксины, - вызвать достаточно тяжелое заболевание печени, первичный рак. Это заболевание, к сожалению, пока очень плохо лечится, по факту оно смертельно", - предупредил врач.

Если речь идет о заплесневевших крупах или хлебе, то такой продукт лучше выбросить. Когда подгнивать начали фрукты, достаточно удалить испорченный плод, а остальные тщательно осмотреть и промыть.