Передается ли рак по наследству?
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Вероятность того, что рак передастся по наследству очень мала. Об этом "Вечерней Москве" сообщил онколог, маммолог, кандидат медицинских наук, заведующий онкохирургическим отделением в ЦКБ "РЖД-Медицина" Владимир Воротников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, наследственная онкология встречается в пяти процентах случаев.

"На самом деле рак, который передался по наследству, встречается не более, чем в пяти процентах всех случаев онкологических заболеваний. Конечно, вероятность того, что рак передастся по наследству, всегда есть", - объяснил врач.

Однако, заключил врач, наличие онкологического заболевания у родственника не всегда говорит о том, что оно будет и у других членов семьи.