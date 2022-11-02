Выявлены последствия нарушения микробиоты кишечника после COVID-19

Команда ученых из Нью-Йоркского университета (NYU) выявила последствия нарушения микробиоты кишечника после перенесенного COVID-19. Оказалось, что такие изменения увеличивают риск заболеваний другими инфекциями. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В процессе исследования специалисты изучили микробиом в кишечнике подопытных мышей, перенесших коронавирус. Оказалось, что у грызунов существенно снизилось микробное разнообразие, что привело к росту патогенной микрофлоры, устойчивой к антибиотикам.

Затем авторы проанализировали около 100 человек с разной формой COVID-19, которые были госпитализированы в отделения интенсивной терапии в 2020 году. У таких пациентов наблюдалось те же результаты, что и ранее у мышей, однако патогены в определенных ситуациях проникали также и в кровь больных. Всего подобные осложнения проявились у 20 процентов исследуемых.

Медики отметили, что выводы работы говорят о необходимости особенного внимания к изменениям микрофлоры кишечника у инфицированных SARS-CoV-2, поскольку присоединение вторичных антибиотикорезистентных инфекций крайне опасно для больных. В будущем исследователи планируют дальше изучать эту взаимосвязь, а также выявить группы риска.