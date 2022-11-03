Коронавирус влияет на мозг подобно болезни Паркинсона

Ученые из Университета Квинсленда выяснили, что COVID-19 вызывает воспаление головного мозга как при болезни Паркинсона, а также нашли потенциальное лекарство от этого. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы изучили влияние вируса на иммунные клетки мозга, микроглию, которая участвует в развитии болезней Паркинсона и Альцгеймера. Клетки микроглии человека были выращены в лаборатории, а затем их заразили вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

При этом в клетках активировались NLRP3-инфламмасомы, что происходит и при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Ученые показали, что такой эффект вызвал шиповидный белок SARS-CoV-2. Кроме того, воспаление было еще сильнее, если в мозге уже были белки, связанные с болезнью Паркинсона. Таким образом коронавирус способствовал более быстрому развитию болезни Паркинсона у людей, которые были расположены к ней до заражения.

По словам авторов, запуск воспалительного пути вызвал "пожар" в мозгу, который привел к устойчивому процессу уничтожения нейронов. Они считают, что коронавирус - это своего рода тихий убийца, так как внешних симптомов не наблюдается в течение многих лет.

Ученые протестировали на мышах и клетках человека препарат, ингибитор MCC950, который в настоящее время проходят клинические испытания с пациентами с болезнью Паркинсона. Они показали, что из-за сходства между двумя состояниями, препараты могут помочь при воспалении в мозге у больных с COVID-19.

Авторы подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, но потенциально они обнаружили новый подход к предотвращению неисчислимых долгосрочных последствий COVID-19 для здоровья.