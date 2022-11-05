В чем смертельная опасность чрезмерного употребления воды?

Уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в беседе с изданием Lenta.Ru призвал не пить более двух литров воды в день, избыток жидкости может грозить отеком мозга, передает Day.Az.

Если выпить за один раз более трех-четырех литров воды, многократно увеличится нагрузка на почки, орган не справится с выведением такого количества жидкости, начнут появляться отеки на руках и ногах. Вода может поднять артериальное давление, человек начнет ощущать боли в области сердца.

"Форсированное потребление больших объемов жидкости за короткий промежуток времени в ряде случаев может привести к отеку головного мозга, нарушению координации тела, потере сознания и даже к смерти", - предупредил врач.

Также слишком большое количество воды может негативно сказаться на потенции и вызвать нарушения сна.