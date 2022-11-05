Названы опасные причины появления мешков под глазами

Если отеки под глазами появляются по утрам регулярно, это может быть признаком гормонального сбоя или проблем с почками, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-гинеколог Екатерина Волкова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отеки по глазами может вызвать не только слишком веселая ночь и излишки алкоголя. Поздний ужин влечет за собой задержку жидкости в организме, утром появятся мешки под глазами, от которых будет довольно сложно избавиться. Также отечность может указывать на заболевания щитовидной железы.

"Гипотиреоз: при снижении активности работы щитовидной железы также может задерживаться жидкость, причем не только на лице, но и равномерно во всем теле. Пастозность, рыхлость, тяга к сладкому, снижение активности - основные внешние проявления гипотиреоза", - объяснила врач.

Гинеколог отметила, что мешки под глазами могут появляться из-за хронического стресса и недосыпа. При постоянной отечности на лице, стоит проверить здоровье почек.