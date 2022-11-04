Названы напитки, увеличивающие риск появления тромбов

Любой алкоголь оказывает негативное воздействие на сосуды и сердце, провоцирует перепады артериального давления и влияет на свертываемость крови. Таким же образом на организм влияет и чрезмерное употребление кофе. Об этом "Москве 24" сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, передает Day.Az.

Во время приема алкогольных напитков в организме происходит распад этанола, который буквально "склеивает" эритроциты крови, что способствует образованию тромбов. Спиртное также резко повышает артериальное давление и бьет по сердечно-сосудистой системе.

"Когда человек злоупотребляет такими напитками, может быть обезвоживание организма и повышение риска тромбообразования. И, безусловно, страдает нервная система", - объяснила врач.

К появлению тромбов может привести злоупотребление кофе и энергетическими напитками, они влияют на свертываемость крови, делают ее более густой.