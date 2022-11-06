Онкологи создали вакцины от рака на основе состарившихся раковых клеток

Ученые из Барселонского института биомедицины и Каролинского института в Швеции выяснили, что вакцинация стареющими раковыми клетками повышает способность иммунной системы находить и уничтожать злокачественные клетки. Работа опубликована в журнале Cancer Discovery, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы ввели здоровым мышам стареющие раковые клетки меланомы или поджелудочной железы, а затем стимулировали у них образование опухолей. У многих вакцинированных животных не развился рак. Ученые протестировали эту терапию на животных, которые уже заболели раком. У них наблюдались умеренные улучшения во время лечения.

Поврежденные или состарившиеся клетки теряют способность делиться, но при этом не умирают, выделяя в окружающую среду сигнальные молекулы, которые стимулируют воспалительную реакцию и регенерацию тканей. С одной стороны, поскольку стареющие клетки являются живыми клетками, они остаются в организме дольше, чем мертвые, а потому способны дольше стимулировать иммунную систему. С другой стороны, поскольку эти клетки не делятся, они не могут регенерировать опухоль. Именно поэтому ученые выбрали их в качестве препарата для вакцинации.

Дополнительно ученые исследовали опухоли больных раком людей и подтвердили, что именно состарившиеся раковые клетки человека также обладают наибольшей способностью активировать иммунную систему. Авторы работы уже приступили к изучению эффективности терапии стареющими клетками в сочетании со стандартной иммунотерапией.