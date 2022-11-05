Врач раскрыл полезные свойства популярной приправы

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург на своем канале в "Яндекс Дзен" раскрыл полезные свойства приправы карри, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Популярная приправа, которую часто добавляют в различные блюда, чтобы придать им яркий пряный вкус полезна для здоровья человека. В карри содержится куркума, черный перец и имбирь, сочетание этих специй замедляет процессы старения и может защитить от онкологических заболеваний.

"Три составляющих карри создают уникальное состояние, способствующее продлению жизни, препятствующее развитию возрастных болезней - например, атеросклероза или сахарного диабета второго типа, а также препятствующее развитию злокачественных опухолей", - рассказал врач.

Диетолог порекомендовал добавлять карри в еду несколько раз в день. Пряность также способствует очищению сосудов от излишков холестерина.