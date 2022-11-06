Названы неочевидные признаки диабета

Опасные признаки развития диабета, на которые люди часто не обращают внимания, перечислила в интервью "Москве 24" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На ранней стадии диабета человек может испытывать постоянную жажду, организм пытается "разбавить" зашкаливающий в крови сахар. О высоком уровне глюкозы также свидетельствуют внезапные проблемы со зрением.

"При зашкаливающем сахаре в крови сильно страдают сосуды, особенно мелкие, которые расположены в глазах, отмечает врач. Возникает диабетическая ретинопатия (патологические изменения сосудов сетчатки глаза). Может ухудшаться зрение, иногда вплоть до слепоты", - предупредила врач.

При диабете кожа становится излишне сухой, меняется запах тела, человека часто беспокоят грибковые инфекции, при этом даже небольшие ранки на теле не заживают длительное время.