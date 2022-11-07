Появилась новая надежда для пациентов с серповидно-клеточной анемией

Выращенные в лаборатории эритроциты были перелиты добровольцам в рамках первого в мире клинического испытания, которое может помочь революционизировать методы лечения пациентов с серповидно-клеточной анемией и талассемией. Как передает Day.Az об этом пишет The Guardian.

Изготовленные клетки крови были выращены из стволовых клеток доноров, что в будущем может позволить увеличить объемы донорской крови для переливания. В исследовании изучается продолжительность жизни выращенных в лаборатории клеток по сравнению с инфузиями стандартных эритроцитов от того же донора.

"Это сложное и захватывающее испытание - огромный шаг вперед для производства крови из стволовых клеток", - сказал профессор Эшли Той из Бристольского университета и исследователь, участвовавший в этом испытании. - Это первый случай переливания выращенной в лаборатории крови из донорских стволовых клеток, и мы рады видеть, насколько хорошо клетки работают в конце клинического испытания".