Назван дешевый продукт, который защитит от инфаркта

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила "Москве 24", что регулярное употребление квашеной капусты способно снизить риск развития сосудистых катастроф и инфаркта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

От состояния сосудов напрямую зависит здоровье и правильная работа сердца. Для того, чтобы снизить риск инфаркта, необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться. Сохранить сосуды эластичными поможет квашеная капуста.

"В ней много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки. При этом совершенно не обязательно квасить капусту с использованием соли. Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз", - рассказала врач.

Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы также стоит включить в рацион жирную рыбу, богатую омега-кислотами, нерафинированные масла, орехи, облепиху и клюкву.