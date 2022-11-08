Врач рассказала, в какое время следует ужинать

Для ужина следует выбирать легкую пищу. Об этом NEWS.ru сообщила диетолог Наталья Круглова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, на ужин следует есть салат, запеченные овощи или творог. Также рекомендуется добавить в вечерний рацион морепродукты или мясо птицы.

"Можно добавить к своему ужину цельнозерновые продукты, но тут нужно смотреть на рацион в целом. Если в течение дня они были в умеренном количестве, то вечером можно включить гречку, нешлифованный рис, булгур", - отметила диетолог.

Как добавила диетолог, лучше есть ужин за три-четыре часа до сна. По мнению специалиста, запрет приема пищи после шести вечера не является важным правилом для правильного питания.

"Не есть после 18:00 актуально только для тех, кто рано ложится спать, для них это может стать правилом. Если человек ложится в 22:00, 23:00 и позже, то в вечернем ужине нет никаких проблем", - заключила Круглова.