Врач предупредила о смертельной опасности выпечки

Большое количество масла или маргарина, добавленные в выпечку могут привести к развитию различных онкологических заболеваний. Об этом "Москве 24" рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для удешевления выпечки производители часто добавляют в нее пальмовое масло или дешевый маргарин. Накопление в организме трансжиров может стать причиной развития рака.

"Любая выпечка может привести к раку, если ее употреблять в большом количестве. Потому что большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника. Это может приводить к запорам, соответственно, риск онкологических заболеваний повышается", - объяснила диетолог.

Специалист также отметила, что дрожжевая выпечка воспаляет слизистую кишечника, если процесс идет постоянно, то велик перерождения здоровых клеток в онкологические.