Названы продукты, которые вредят здоровью зубов

Не только сладкие продукты могут навредить здоровью зубов. Об этом изданию "Доктор Питер" сообщила стоматолог, консультант по здоровому питанию Юлия Лапушкина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметила врач, одним из опасных для зубной эмали продуктов являются чипсы. Они провоцируют размножение кариозных бактерий. Как добавила стоматолог, также вредны цитрусовые в больших количествах. Это связано с тем, что аскорбиновая кислота, содержащаяся в них, повреждает эмаль и формирует в ней небольшие отверстия.

"Ириски, желейные и различные другие сладкие конфеты, которые так любят дети и многие взрослые, вредят зубам. Их частицы плотно прилипают к поверхности эмали, застревают в межзубных промежутках, создавая идеальную питательную среду для бактерий, которые провоцируют кариес", - цитирует стоматолога издание.

По словам Лапушкиной, картошка опасна для зубной эмали и в вареном, и в жареном виде. Это связано с тем, что продукт является источником крахмала, который провоцирует размножение патогенных бактерий.

Как заключила врач, еще одним опасным для зубов продуктом является мясо. Это связано с тем, что в продукте много волокон, которые застревают в зубах. Поэтому следует соблюдать гигиену полости рта после данного приема пищи.